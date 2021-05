Nel pomeriggio di ieri, 14 maggio 2021, ad Anagni, i Carabinieri della locale Stazione insieme a quelli della Stazione Forestale e al personale dell’ARPA Lazio, hanno deferito in stato di libertà per violazioni al Testo Unico delle Leggi Ambientali, un 68enne di Anagni già censito per reati specifici e reati contro il patrimonio.

I dettagli

Nello specifico, nel terreno di proprietà del 68enne venivano trasportati, depositati, recuperati e smaltiti, anche mediante fuoco, rifiuti speciali e pericolosi, quali automezzi, componenti metalliche, batterie esauste e pneumatici.

L’area interessata di 1.200 mq, è stata posta sotto sequestro poiché priva delle necessarie autorizzazioni ambientali.

