Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sul fatto di cronaca all’Ufficio Protocollo: “Chiediamo a tutte le Istituzioni luce piena. Anzio modello di buona Amministrazione in tutta Italia”.

“Chiediamo a tutte le Istituzioni preposte, nelle quali riservo massima fiducia, luce piena su fatti nebulosi di questa Città, che purtroppo continuano puntualmente a verificarsi quando la nostra amata Anzio è considerata modello di buona amministrazione in tutta Italia. Non abbiamo alcuna intenzione di distogliere la nostra attenzione dalle azioni necessarie per la ripresa economica e turistica del territorio.

Ci sono troppe persone, famiglie ed imprese che, a causa della pandemia, non essendo – garantite – tutti i mesi, chiedono all’Amministrazione il massimo sforzo per superare la crisi e per tornare ad una vita serena. Con questi Cittadini sono solidale e con me lo è tutta l’Amministrazione, a loro non dobbiamo mai voltare le spalle”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’ennesimo fatto di cronaca che si è verificato presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

