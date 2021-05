A1, incidente tra Roma Sud e Valmontone: lunghe code in autostrada

Pomeriggio di pioggia oggi 14 maggio 2021 e incidente sull’autostrada A1, tra Roma Sud e Valmontone. Probabilmente il maltempo ha influito sulle dinamiche del sinistro e sulla generazione di lunghe code sull’arteria che collega Roma-Napoli, in direzione del Capoluogo campano.

Autostrada, incidente tra Roma Sud e Valmontone oggi

Ancora non sono note le dinamiche dell’incidente avvenuto pochissimo fa in autostrada. Sul posto sono presenti le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, oltre che il personale addetto alla rimozione dei detriti. Ancora non è noto se vi siano stati feriti.

Al momento, sono segnalate code e traffico verso Napoli, come visibile anche dalla foto della webcam di Autostrade per l’Italia. Il sinistro è stato invece segnalato da Astral infomobilità, che ogni giorno aiuta gli automobilisti a capire quali sono i problemi della viabilità.

Ricordiamo dunque che nel pomeriggio di oggi c’è stato un incidente tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone, in autostrada A1. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla questione del traffico e di eventuali feriti.

AGGIORNAMENTO

Incidente rimosso poco prima delle 17. Sono presenti ancora code residue, in via di diminuzione.