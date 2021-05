Difetto organolettico, Bennet richiama alcune bottiglie di latte alta digeribilità. Dopo il latte Coop, anche i supemercati Bennet comunicano il richiamo del latte a marchio Candia a causa di una anomalia organolettica.

Il richiamo

Anche Bennet dopo Coop ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di latte alta digeribilità 1% grassi a marchio Candia perché, spiega l’azienda, “in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore”. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 25 cl (EAN: 3533631050009), anche in confezioni da sei pezzi (EANl: 3533630900589), con il numero di lotto 21098U e il termine minimo di conservazione 05/09/2021. Le bottiglie di latte alta digeribilità sono state prodotte per Candia Italia Spa da Candia SA nello stabilimento a Lons in Francia in avenue Marcel Dassault, Zone Induspal.

In via del tutto precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda a non consumare il prodotto con le caratteristiche indicate e restituirlo al punto vendita d’acquisto.