Centocelle, suicidio viale della Primavera: giovane si toglie la vita

Un tragico suicidio è avvenuto a Roma, zona Centocelle. In viale della Primavera un ragazzo ha deciso di togliersi la vita. I motivi del gesto restano ancora ignoti. Sul posto, sono giunte le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e cercare di far luce sulle dinamiche.

Centocelle, suicidio viale della Primavera

A Centocelle è giunto anche il 118 e i vigili del fuoco, che non sono riusciti a prestare i soccorsi: per il giovane non c’era già più nulla da fare. Tristezza nel quartiere per la tragedia. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di ulteriori novità in merito a questa triste vicenda.