Si sono avvicinati in due con la scusa di una sigaretta. Poi al diniego del 42enne straniero, i due uomini con delle armi da taglio in pugno lo hanno aggredito.

Riuscito ad evitare i fendenti di uno dei due aggressori, la vittima non ha tuttavia potuto schivare quelli dell’altro che lo hanno colpito per tre volte sull’avambraccio sinistro e sulla mano. Ferito, l’uomo è stato rapinato del cellulare e di 50 euro dai due malviventi che si sono dati alla fuga direzione Tor Cervara.

E’ successo alle 3.30 di ieri notte. Accorse in via di Tor Cervara per la segnalazione al NUE 112 di una persona ferita, le pattuglie del commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti hanno prestato il primo soccorso al 42enne e, raccolte le descrizioni dei due rapinatori hanno iniziato a ricercarli nella zona circostante.

Grazie al particolare della giacca militare indossata da uno dei due responsabili, i poliziotti sono riusciti ad individuarlo e fermarlo nei pressi di un distributore in via Raffaele Costi. Sudato, con i pantaloni strappati e sporco di terriccio, il ragazzo ha cercato di nascondere nella manica destra il taglierino di colore nero e arancio fluo, corrispondente a quello descritto agli agenti dalla vittima. La stessa vittima poi, dopo esser stato refertato in ospedale con una prognosi di 8 giorni, presentatosi presso gli uffici di polizia per formalizzare la denuncia, ha riconosciuto senza ombra di dubbio in B.A., il giovane che lo aveva aggredito con il taglierino.

Al termine degli accertamenti B.A., 19enne originario del Gambia, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso.

Proseguono le indagini per il rintraccio del complice riuscito a fuggire.