Si allunga la zona rossa per gli abitanti di Bella Farnia (Sabaudia). A confermarlo è direttamente l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Prolungata la zona rossa a Bella Farnia dove c’era stato il caso di variante indiana

L’idea, secondo quanto si apprende, sarebbe quella di effettuare prima l’operazione di screening della comunità Sikh di Bella Farnia e poi, una volta individuati tutti i cittadini che sono rientrati dall’India, far terminare il periodo di isolamento.

A confermare un’ulteriore settimana di zona rossa per gli abitanti di Bella Farnia è D’Amato “Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni”.

Ricordiamo che il primo provvedimento venne adottato una settimana fa circa quando un paziente della comunità Sikh è risultato positivo alla variante indiana.