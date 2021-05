Accenni d’estate in Italia e – in particolar modo – nelle province di Roma e Frosinone per le giornate di lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021, dopo l’abbassamento delle temperature registrato nell’ultima settimana che aveva riportato i valori su soglie più vicine a quelle di aprile. Si prosegue spediti verso la bella stagione, con una fase di sole pieno che regalerà giornate splendenti e l’opportunità anche di qualche prima gita al mare per chi potrà godersi tale privilegio.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 17 maggio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 15° C; max 25° C. Venti: deboli

Martedì 18 maggio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 11° C; max 22° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 17 maggio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 11° C; max 25° C. Venti: deboli

Martedì 18 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 12° C; max 23° C. Venti: deboli