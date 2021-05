Care cittadine e cari cittadini, alla fine è arrivato anche per me: sono positivo al Covid.

In bocca al lupo al Sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, che oggi è risultato positivo al Covid-19. Dopo i primi sintomi e il tampone, il Primo Cittadino si è posto in auto isolamento. Come da prassi, le stanze del Comune verranno chiuse e sottoposte a sanificazione. Di seguito, la comunicazione ufficiale del Sindaco, che annuncia la sua positività:

Nella tarda serata di ieri ho ricevuto il referto ma già dalla mattina, ai primi sintomi, dopo aver effettuato il tampone, sono rimasto in isolamento a casa, dove sarò seguito secondo i protocolli per tutto il periodo del mio isolamento.

Dopo quasi un anno e mezzo “in prima linea” forse era quasi inevitabile ma in ogni caso non mi abbatto e non demordo: anche da casa sto seguendo in prima persona le attività di questi giorni. Gli assessori e le assessore con i quali sono stato in contatto nelle 48 ore precedenti i primi sintomi, così come i miei più stretti collaboratori, si sono sottoposti al tampone e sono tutti negativi.