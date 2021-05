E’ on line la banca dato del concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici che è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia. E’ tempo allora di prepararsi per questo importante bando per il quale è previsto un alto numero di iscritti. La preparazione è importante per ben figurare e sperare in un posto. Ricordiamo che la selezione è rivolta a candidati laureati che saranno assunti a tempo indeterminato e che, dopo la prova preselettiva, ci saranno uno scritto e un orale da sostenere.

Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici: ecco cosa studiare

Di seguito ecco qualche prezioso consiglio sui libri da prendere in considerazione per prepararsi al meglio per le varie prove. Una buona preparazione può ovviamente fare la differenza in un concorso in cui la concorrenza sarà tantissima.

Kit Concorso 95 funzionari giuridico-Pedagogici: Manuale + Quiz per la preparazione al concorso-Codice penale ragionato

E’ questo un volume importante per prepararsi al meglio per questo concorso. Contiene una parte teorica e una in cui sono disponibili quiz a risposta multipla. Il testo si presenta dunque un prezioso allenamento in vista della prima prova.

Concorso Ministero Giustizia 2020: Manuale completo per la preparazione al concorso per 95 funzionari giuridico-pedagogici

Questo manuale affronta le materie della prova preselettiva ma anche di quella scritta e orale. E’ dunque un volume da considerare per prepararsi nel migliore dei modi per questo bando. La prova preselettiva avrà ad oggetto argomenti di cultura generale ma anche le materie delle due successive prove: ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari, ma anche elementi di diritto costituzionale ed amministrativo e elementi di psicologia e sociologia del disadattamento elementi di criminologia.

Manuale Concorso 95 Funzionari Giuridico Pedagogici Ministero Della Giustizia 2020

Un manuale completo che affronta in modo generale tutte le materie affrontate nelle varie prove del concorso. Un aiuto prezioso in vista delle prove ufficiali.

95 funzionari giuridico pedagogici. Ministero della giustizia. Manuale completo per la preparazione. Teoria e quiz

Un manuale completo che comprende una parte di teoria e una di quiz, per prepararsi quindi alla prova preselettiva. Comprende anche un software di simulazione, utile per fare pratica in vista delle prove ufficiali.