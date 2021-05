Paliano. Sabato 15 maggio il “vax day” per gli over 40: ecco tutte le info

Sabato 15 maggio è in programma, nel comune di Paliano, il vax day Astrazeneca per gli over 40 presso il palazzetto dello Sport di via Palianese Sud.

Le info

In linea con le indicazioni della Regione Lazio, i medici operanti nel comune hanno organizzato questa giornata al fine di poter procedere con ulteriori vaccinazioni rispetto a quelle che possono essere prenotate on line sul portale di Salute Lazio.

«La vaccinazione antiCovid – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – rappresenta una misura sanitaria di estrema importanza per la tutela della salute delle fasce più fragili della popolazione. L’impegno dimostrato dai medici della nostra città, che ringrazio, nel pianificare una campagna in grado di offrire le migliori condizioni di accesso al vaccino è un prezioso servizio reso a tutta la comunità».

«Non deve esserci paura, né diffidenza verso il vaccino – ha commentato il Vicesindaco e Assessore con delega alla Sanità Valentina Adiutori. I dati ci stanno mostrando la loro efficacia. Un plauso va attribuito senza dubbio ai medici di famiglia che si stanno impegnando capillarmente per raggiungere il più grande numero possibile di cittadini».

Il Consigliere Comunale e coordinatore dei Medici di Medicina Generale di Paliano, Ugo Germano‘ afferma: «Siamo stati sempre pronti a contribuire fattivamente alla campagna vaccinale. Superate le criticita’ della carenza di vaccini abbiamo colto l’occasione offertaci dalla ASL di Frosinone per imprimere un’ accelerazione nel momento in cui ci si rivolge alle fasce d’ eta’ più numerose. Naturalmente questo sarà reso possibile dalla ormai consolidata sinergia tra l’ Amministrazione Comunale e le associazioni di volontari del territorio che ringraziamo per la disponibilita’ e competenza».