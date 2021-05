Consigli per la cura dei capelli quest’estate

L’estate è una meravigliosa stagione tutta da vivere, ma per i capelli rappresenta un periodo molto delicato; per proteggerli e avere una chioma nutrita e splendente anche quando è esposta a salsedine, cloro, vento e raggi solari, si possono attuare tante attenzioni, e con questo codice sconto Sephora acquistare i migliori prodotti sul mercato a prezzi molto convenienti!

Ecco 7 tips and tricks su come prendersi cura dei capelli nel periodo estivo e sfoggiare una capigliatura sana, morbida, forte e lucente

1 – Utilizza un olio spray solare.

Il nemico numero uno dei capelli è la disidratazione, e ovviamente durante l’estate, con le temperature alte, la brezza marina e i frequenti lavaggi non è raro andare incontro ad una secchezza diffusa; per proteggere al meglio la capigliatura, è necessario idratare con oli o creme solari specifiche per capelli, in grado di creare una barriera contro i fattori che debilitano i capelli. Si rivelano perfetti non solo durante le vacanze estive ma anche in città, perché proteggono dall’inquinamento.

2 – Acqua dolce dopo acqua salata.

Non è una ricetta culinaria ma un consiglio per evitare di inaridire i capelli. L’acqua marina, colma di sale, è deleteria per l’equilibrio della capigliatura e ogni volta che si fa un bel tuffo in piscina o in mare è necessario sciacquare i capelli con abbondante acqua dolce, per togliere cloro, sabbia, salsedine e impurità.

3 – Scegli uno shampoo con filtri anti UVA/UVB.

Fortunatamente i migliori brand nell’ambito dei cosmetici hanno creato soluzioni per ogni situazione: esistono diversi shampoo delicati e nutrienti, specifici per idratare e nutrire in profondità i capelli e nel mentre proteggere dagli effetti nocivi dei raggi UV. Con questi prodotti assicuri protezione durante l’esposizione al sole e una detersione non aggressiva.

4 – Manda in vacanza le doppie punte.

Prima di partire dai una spuntatina ai capelli, sia corti che lunghi: questa operazione serve a sigillare le punte ed evitare che le parti secche si moltiplichino. Un’altra buona abitudine è quella di spazzolare i capelli nel modo giusto, ovvero dalla nuca alle punte e senza strapazzare troppo i capelli; preferisci spazzole di alta qualità, che non li strappano, e con le punte arrotondate con le quali puoi massaggiare e stimolare la circolazione della cute mentre modelli dolcemente i capelli.

5 – Diminuisci l’utilizzo di ferri e piastre.

Sappiamo tutte che durante le serate estive è impossibile resistere a farsi ancora più belle e acconciarsi i capelli, per sfoggiare il look perfetto; ma è anche vero che il calore di una piastra non fa che aumentare gli effetti disidratanti del sole, e almeno durante i giorni trascorsi al mare sarebbe preferibile creare acconciature meno complesse e lasciare al capello un po’ di idratazione in più. Puoi sempre optare per code lente, bandane, ciuffi asciugati naturalmente che contornano il volto, che rispecchiano lo spirito libero tipico delle tanto agognate vacanze.

6 – Non dimenticarti l’hair care routine.

Per non ritrovarsi a settembre con decisioni drastiche da dover prendere, è necessario ricordarsi di non trascurare i capelli durante i mesi estivi: con il caldo, i mille impegni e la percezione del tempo dilatata, può capitare a chiunque di lasciar andare un po’ l’attenzione alla capigliatura, ma paradossalmente l’estate è il momento più delicato dell’anno; quindi è necessario continuare ad utilizzare prodotti ad hoc a seconda del proprio tipo di capello e concedersi anche qualche maschera nutriente, una coccola in più che permette di mantenere in perfetta salute la capigliatura fino all’inizio dell’autunno. Se possibile, evita anche i prodotti cosmetici che contengono siliconi e parabeni: queste sostanze chimiche creano un film esterno che sembra apportare benefici ma in realtà “soffocano” il capello e alla lunga possono anche creare danni. Privilegia quindi prodotti naturali e a base di estratti vegetali, hai solo l’imbarazzo della scelta.

7 – Utilizza un cappello di paglia quando sei al sole.

Oltre ad essere un accessorio molto chic e sempre di moda, il cappello di paglia protegge dai colpi di calore e anche la capigliatura dagli effetti dei raggi solari. Un triplo beneficio a vantaggio di look, salute e idratazione.