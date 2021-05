Covid Lazio, Roma, province. Bollettino oggi, 21 maggio 2021

“Oggi su quasi 14mila tamponi nel lazio (+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-87), i decessi sono 11 (+1), i ricoverati sono 1.323 (-71). I guariti 1.671, le terapie intensive sono 205 (-5). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,5% i casi a Roma citta’ sono a quota 258. Livello di rischio scende a “basso”. Somministrazioni prime dosi superato il 40% della popolazione target

Domani sabato 22 e domenica 23 maggio, seconda edizione open day over 40 astrazeneca solo con ticket virtuale sulla app ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il lazio.

Maturandi, spedita a scuole informativa su modalita’ prenotazione vaccini pfizer per studenti. Prenotazioni da giovedi’ 27 maggio su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, accessibile anche dal portale salutelazio.it. Le somministrazioni avverranno martedi’ 1, mercoledi’ 2 e giovedi’ 3 giugno in oltre 80 hub vaccinali di tutta la regione. Per prenotarsi servono il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Da lunedi’ 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino j&j nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Da martedi’ 25 maggio avvio prenotazioni per personale aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a roma.

Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it

***asl Roma 1: sono 79 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi;

***asl Roma 2: sono 125 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi;

***asl Roma 3: sono 54 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso;

***asl Roma 4: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;

***asl Roma 5: sono 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi;

***asl Roma 6: sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

***nelle province si registrano 124 casi e sono 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nella asl di Latina sono 73 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Nella asl di Frosinone si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi.

Nella asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Nella asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.