Estratto di tè verde: funziona davvero per dimagrire? Proprietà, benefici e controindicazioni

Il tè verde è una bevanda che si ottiene a seguito di un processo di lavorazione delle foglie della pianta. Questa pianta può avere tantissime proprietà che sembrano essere benefiche per il nostro organismo. L’assunzione del tè verde spesso viene associata a regimi alimentari dietetici, ma non è dimostrato che permetta di dimagrire, infatti viene utilizzato come ingrediente di formulazioni interne di integratori alimentari coadiuvanti alle diete e in prodotti di cosmetica. Scopriamo insieme quali sono le principali proprietà, i possibili effetti benefici e le controindicazioni che può avere.

Caratteristiche della pianta di tè verde

Il tè verde è un’alternativa al tradizionale tè, che si ottiene lavorando le foglie ed evitandone l’ossidazione. Il maggiore consumo è in Giappone ma anche nel mondo Occidentale se ne fa un buon uso, per i suoi possibili effetti benefici che sembra essere in grado di rilasciare sul nostro organismo.

Le varie tipologie di tè si ottengono prendendo le foglie più fresche e giovani, lavorate in modo da bloccare ogni processo di fermentazione. Nell’antica tradizione cinese, erano già conosciute queste proprietà, infatti, veniva utilizzato come rimedio naturale contro mal di testa, infezioni, per eliminare le tossine e le scorie accumulate nell’organismo.

Si presenta come un possibile buon rimedio naturale per via delle sue possibili proprietà antiossidanti che possono aiutare a combattere l’azione svolta dai radicali liberi, l’invecchiamento delle cellule se assunto come infuso o applicato localmente. In fitoterapia, il suo estratto viene utilizzato come ingrediente all’interno di diverse formulazioni naturali, che vengono consigliate dagli esperti come coadiuvanti alle terapie farmacologiche e a regimi alimentari finalizzati al dimagrimento.

Proprietà e possibili effetti benefici

Dalle foglie e dai germogli si ricava la maggiore concentrazione di antiossidanti e come abbiamo accennato, l’estratto di tè verde è un alimento naturale che possiede moltissime proprietà. In particolare, se usato come coadiuvante di trattamenti e diete dimagranti, può aiutare per:

il benessere del corpo durante la perdita di peso, grazie all’elevata concentrazione di polifenoli;

i livelli di colesterolo nel sangue;

le malattie cardiovascolari;

gli effetti negativi della nicotina;

proteggere le cellule cerebrali dalle malattie neuro-degenerative;

le terapie farmacologiche per il morbo di Parkinson e l’Alzheimer;

proteggere lo smalto dei denti dalla formazione delle carie;

diminuire l’assorbimento degli zuccheri e a favorire l’eliminazione dei grassi;

la ritenzione idrica, la cellulite e le infezioni delle vie urinarie.

L’estratto di tè verde funziona davvero per dimagrire?

Partendo dal presupposto che non esistano bevande o prodotti miracolosi che possano fare perdere peso in poco tempo, possiamo dire che anche l’estratto di tè verde non fa miracoli. Per poter mantenere una buona forma fisica è importante condurre uno stile di vita che sia sano, equilibrato e nel quale si pratichi una costante attività fisica. Mangiare bene e praticare attività motoria possono essere i migliori rimedi per aiutare a contrastare i chili di troppo, specie in coloro che soffrono di obesità e sovrappeso. Ovviamente a questi accorgimenti è necessario associare le dovute terapie farmacologiche, rivolgendosi a esperti nutrizionisti e dietologi.

L’utilizzo del tè verde in integratori alimentari come Aloe Vera Slim

Il tè verde, essendo ricco di proprietà antiossidanti, può aiutare ad aumentare il senso di sazietà, a favorire un migliore funzionamento del metabolismo, aiutando a stimolare il processo che trasforma i grassi introdotti con l’alimentazione in calorie. Pertanto, può essere utilizzato come coadiuvante di percorsi finalizzati al dimagrimento, affiancato da un regime alimentare ipocalorico, da una costante attività fisica all’interno di uno stile di vita sano.

Controindicazioni e possibili effetti collaterali

Il consiglio degli esperti è quello di non eccedere con il consumo del tè verde, in quanto, in dosi eccessive, può provocare possibili effetti indesiderati come ansia, irritabilità, tachicardia, insonnia, vomito, nausea e sbalzi di umore. In gravidanza e durante l’allattamento va assunto sempre con moderazione.

Le sostanze rilasciate dal tè possono aumentare la quantità di acido gastrico e quindi è sconsigliato il consumo a coloro che soffrono di reflusso gastrico, reflusso acido, ulcera peptica. Queste, inoltre, riducono la quantità assorbibile di ferro, tanto che gli anemici devono evitarne il consumo vicino ai pasti principali.

Per quanto riguarda gli integratori a base di estratto di tè verde si consiglia di chiedere il parere al proprio medico per un corretto dosaggio, specie se si stanno seguendo terapie farmacologiche oppure se si stanno assumendo altri integratori, per evitare possibili interazioni.

Ricorda di leggere bene la lista completa degli ingredienti contenuti all’interno degli integratori, perché pur trattandosi il più delle volte di prodotti naturali è comunque possibile che si possano manifestare delle reazioni allergiche o intolleranze nei soggetti predisposti e più sensibili ai principi attivi.