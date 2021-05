A seguito di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso di Frosinone ed espletate in modo encomiabile dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, in sinergia con agenti della polizia Locale di Fiuggi, sono state emesse dal GIP di Frosinone misure cautelari personali nei confronti di tre persone di cui 2 agli arresti domiciliari, ed uno con l’obbligo di dimora in Fiuggi.

Le indagini

Le attività hanno avuto origine dal mese di ottobre del 2020, quando i Carabinieri della Stazione di Fiuggi raccoglievano notizie secondo la quale, nel centro storico del comune, vi era un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. L’indagine ha consentito di dare un duro colpo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella cittadina termale.

Gli indagati gestivano lo spaccio di stupefacenti del tipo hashish e marijuana portando avanti, con continuità, un’attività di “vendita al minuto” nella cittadina termale, sia all’interno delle loro abitazioni che sulla pubblica via, distribuendo le dosi delle sostanze illecite sul territorio, ad una amplia platea di assuntori – che interessava i comuni di Fiuggi, Torre Cajetani, Acuto e Piglio – tra i quali anche soggetti minori di età.

Le risultanze di indagine hanno così permesso, in modo chiaro ed inequivocabile, di raccogliere, a carico dei prevenuti, gravi e concludenti indizi di colpevolezza in ordine al delitto continuato di detenzione e cessione a terzi, dietro corrispettivo in denaro, di sostanze stupefacenti tipo marijuana ed hashish, perpetrato in maniera costante, abituale e ripetuta, a beneficio di svariati acquirenti/assuntori. Gli operanti riuscivano a giungere, in più occasioni, al sequestro della sostanza stupefacente illegalmente commerciata.

Si evidenzia la pericolosità delinquenziale degli indagati accertata anche dalle risultanze investigative che hanno dimostrato come i prevenuti siano legati al traffico di sostanze stupefacenti tanto da diventare la principale loro fonte di sostentamento, determinando così notevole allarme sociale per la sistematicità degli spacci a numerosi consumatori anche di età minore.

Nel corso dell’operazione odierna oltre alla esecuzione delle 3 misure custodiali sono state eseguite anche 7 perquisizioni domiciliari.

In precedenza, sempre nell’ambito di queste indagini, veniva tratta in arresto una persona in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Inoltre venivano sottoposti a sequestro gr. 80,35 circa di hashish; gr. 0,2 circa di marijuana; gr. 0,3 di cocaina.

Le misure cautelari sono state eseguite con l’apporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone e di unità cinofile di Roma con ulteriore sequestro di gr. 3,2 di hashish e di sostanza per il taglio della sostanza stupefacente tipo mannite per gr. 14.