Dal portale di Acea si apprende che venerdì 14 maggio ci sarà una sospensione del flusso idrico nel comune di Piglio. Ecco tutte le info.

Piglio, sospensione idrica venerdì 14 maggio

“Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Castellano, venerdì 14 maggio dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Piglio, in particolare le zone interessate saranno le seguenti:

contrada Carcassano

contrada Pila

contrada Romagnano

contrada Castellano

zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi”, è quanto si apprende da Acea.

Foto di repertorio