Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, nel Lazio, ci sarà un open-day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40.

Open-day AstraZeneca per gli over 40 nel Lazio

Nella zona di Roma e provincia saranno ben 21 gli hub messi a disposizione. Tra questi, oltre la Nuvola dell’Eur, Termini e Fiumicino, dovrebbe essere previsto anche l’Hub di Valmontone ma, per il momento, ancora mancano le comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti.

Dopo il grande successo dell’Open-day di Rieti, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, ha voluto organizzare un altro open-day nel Lazio per il vaccino AstraZeneca per gli over 40.

Ecco il manifesto: