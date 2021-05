La nota del Sindacato USB

Irrompere nella scena cittadina con un’esibizione muscolare come quella prodotta nella giornata di oggi a Torrevecchia per “censire” i nuclei abitanti nell’occupazione di Valle Fiorita, ha il segno di un messaggio di guerra e come tale lo riceviamo.

Ciò che è avvenuto non è tollerabile per diversi motivi. Il primo è sicuramente la modalità prepotente e provocatoria delle azioni messe in campo, porte sfondate e serrature tagliate con il frullino, con centinaia di uomini in assetto antisommossa pronti ad una reazione violenta se le famiglie si fossero mosse per difendersi. Solo l’intelligenza e la lucidità degli occupanti hanno impedito una conclusione diversa. Un altro motivo è legato all’indisponibilità ad accettare il movimento per il diritto all’abitare come soggetto con il quale confrontarsi e al quale comunicare decisioni come quelle portate avanti in modo molto discutibile nella giornata di oggi. Il terzo non meno grave è che a quasi due anni dallo sgombero degli abitanti di via Cardinal Capranica si torna a militarizzare un quadrante già ferito dall’imponente mobilitazione poliziesca vista nel 2019, nonostante un confronto aperto sulle sorti di viale del Caravaggio con la Regione Lazio e con la Prefettura.

A che servono gli incontri se poi l’unico strumento che si continua a maneggiare è quello dello schieramento di blindati e il sequestro per ore di uomini, donne e bambini, oltretutto con un quartiere invaso da divise e mezzi militari tale da impedire la normale circolazione mattutina.