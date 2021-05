Come ogni giorno torna puntuale l’aggiornamento della Asl Frosinone, in merito alla situazione epidemiologica in Ciociaria.

Ecco il bollettino di oggi, martedì 11 maggio 2021, in Ciociaria: leggi tutti i dati

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1630 tamponi. Abbiamo registrato 34 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. Sono 93 i negativizzati.

Abbiamo registrato 2 decessi nelle ultime 24h di persone residenti in provincia di Frosinone: una donna di 89 anni di Frosinone e una donna di 67 anni di Arpino.

Ecco la tabella aggiornata: