Code sul Grande Raccordo Anulare per due incidenti: la situazione

Si segnalano due incidenti sul Grande Raccordo Anulare questa mattina, 11 maggio 2021.

Code per incidenti sul GRA

“Code sul Grande Raccordo Anulare a causa di due incidenti. In carreggiata esterna dal bivio per la Roma-Fiumicino e lo svincolo per la via del Mare; in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina dove al momento è interdetta al traffico la corsia di sorpasso a causa della presenza dei veicoli incidentati”, lo comunica Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti sia sulle condizioni del traffico sia sulla dinamica dei due incidenti.

Foto di repertorio