Incidente mortale quello di questa mattina, 11 maggio 2021, avvenuto sulla Cassino-Formia, nei pressi di Pignataro Interamna.

Incidente sulla SR630

Come riportato dal noto portale di Astral Infomobilità, si segnalano code per un incidente avventuto sulla SR630, tra San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, in direzione Cassino.

Nonostante le dinamiche del sinistro non siano state del tutto chiarite, sembrerebbe che uno dei due conducenti coinvolti sia deceduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sia sulle condizioni della viabilità sia sulle dinamiche dell’incidente.

Foto di repertorio