Uno spaventoso incidente è avvenuto oggi sull’autostrada A1 Roma-Firenze. Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi, 10 maggio 2021. Segnalati addirittura ben 7 km di coda. Prima erano 5 e potrebbero continuare ad aumentare. Il sinistro è avvenuto tra diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano. Al momento, l’uscita consigliata è quella in direzione di Fiano Romano.

Incidente Roma Nord oggi: elisoccorso atterra a Ponzano Romano

L’incidente è avvenuto al km 520 poco dopo le 16 di oggi. Sulle dinamiche ci sono ancora i rilievi da eseguire per capirle bene. Ci sono persone ferite e infatti il traffico è al momento bloccato anche per facilitare l’arrivo dell’elisoccorso, per il trasporto delle persone rimaste contuse. Non è chiaro quali ferite abbiano riportato, ma è facile ipotizzare che le condizioni di almeno una persona siano gravi.

Ricordiamo che al momento la situazione tra Roma Nord e Ponzano Romano è alquanto critica. Preghiamo di prestare la massima attenzione e, se possibile, evitare questa tratta nel pomeriggio di oggi. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla situazione dei feriti e su quella della viabilità sull’Autostrada A1 Roma-Firenze.

A1 MILANO – NAPOLI: INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO ROMA NORD E PONZANO ROMANO-SORATTE VERSO FIRENZE

Poco dopo le ore 16:00, sull’autostrada A1 Milano–Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra il bivio Roma nord e Ponzano Romano-Soratte, in direzione Firenze, all’altezza del km 520.

Nell’incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, tre persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente nel tratto compreso tra il bivio Roma nord e Ponzano Romano-Soratte, il traffico è bloccato in direzione Firenze e si registrano 10 km di coda in direzione Firenze e 2 km di coda in direzione Roma.

Agli utenti provenienti dalla D18 Diramazione Roma nord e diretti verso Firenze, si consiglia l’uscita di Fiano Romano, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Ponzano Romano-Soratte.

Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Firenze, si consiglia l’uscita di Roma nord, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Ponzano Romano-Soratte.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Napoli e dirette verso Firenze si consiglia di uscire a Roma est, percorrere l’A24 Roma-Teramo, in direzione Roma, proseguire sul G.R.A. in direzione Firenze, prendere l’uscita 6 Flaminia in direzione Magliano Sabina e rientrare in A1 a Ponzano Romano-Soratte.

