Come ogni giorno torna puntuale l’aggiornamento della Asl Frosinone, in merito alla situazione epidemiologica in Ciociaria.

I dati coronavirus di oggi, 10 maggio 2021, in Ciociaria

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 475 tamponi. Abbiamo registrato 27 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. Sono 57 i negativizzati.

Abbiamo registrato 1 decesso nelle ultime 24h di una persona residente in provincia di Frosinone: un uomo di 75 anni di Coreno Ausonio.

Ѐ partita la riconversione dei posti letto COVID con graduale ripristino dei reparti all’ ospedale Spaziani di Frosinone e all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Già oggi possiamo registrare finalmente 150 malati COVID ricoverati a fronte di 700 NO COVID.

Ecco la tabella aggiornata: