Altro incidente tra Artena e Colleferro. Fortunatamente questa volta non c’è stato nessun ferito, solo tanto spavento.

Incidente al IV Km, tra Artena e Colleferro

Si tratta del quarto incidente in 30 giorni. Cifre record (in negativo) al IV km dove, anche oggi lunedì 10 maggio 2021, si è verificato un altro sinistro che ha coinvolto due macchine.

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che una macchina, che stava uscendo dal semaforo di piazza San Benedetto, è stata presa da un altro veicolo proveniente dalla strada principale.

Come sottolineato in precedenza, fortunatamente non c’è stato nessun ferito, solo qualche danno visibile alle macchine incidentate.

Necessario l’autovelox?

Adesso i residenti richiedono a gran voce l’installazione di un autovelox. “Qui passano circa 2.000 macchine al giorno e di incidenti se ne verificano molti. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire”, ha sottolineato uno dei residenti di quella zona.