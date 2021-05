Fiuggi, giornata ecologica area Carsica “Pozzo Fracicale”: ecco le info

Il Gruppo Fare Verde Fiuggi ha organizzato per domenica 16 maggio 2021 la giornata ecologica a Tutela dell’Ambiente nel territorio del Comune di Fiuggi.

Giornata Ecologica Area Carsica “Pozzo Fracicale”

Il tema della giornata è dedicato al recupero di un’area carsica denominata “Pozzo Fracicale”.

Sarà anche l’occasione per presentare la novità di Fare Verde Gruppo Fiuggi, che metterà in campo il proprio sottogruppo denominato: “Bersaglieri per l’Ambiente”.

Dato lo stato di abbandono del sentiero che conduce alla voragine carsica, saranno proprio loro, i componenti del gruppo, che si occuperanno di ripulire sia il sentiero e sia le opere lignee da rovi, erbe infestanti, ed eventuali rifiuti. Naturalmente questo sarà l’inizio di una serie di iniziative che Fare Verde intende promuovere nel territorio.

La giornata si svolgerà in tre step:

Il primo, alle prime ore dell’alba, come poc’anzi descritto, dove entrerà in azione una parte dei volontari di Fare Verde, denominato “Bersaglieri per l’Ambiente”, che, come proprio veri Bersaglieri, andranno in avanscoperta per ottimizzare l’area;

Il secondo, alle ore 9,00 vedrà la parte restante dei volontari che, dopo aver registrato i partecipanti all’evento, e consegnato il cappellino di Fare Verde “Bersaglieri per l’Ambiente” (gentilmente offerto dal nostro sponsor “Supermercato Sigma Fiuggi”), faranno da guida per raggiungere il luogo carsico e collaborare con le attività di pulizia. Una volta giunti nel luogo ove è presente la cavità carsica, verrà spiegato ai partecipanti l’origine di questo luogo, oltre a tante altre informazioni sull’ambiente.

Il terzo, rientro nel luogo di partenza con trasporto e deposito dei rifiuti nel punto di stoccaggio che ci verrà comunicato dall’Amministrazione Comunale.

Per chi vorrà partecipare, il raduno è previsto per le ore 9,00 del 16 maggio 2021 presso il Fontanile S. Rocco in via S. Francesco, Fiuggi.

Il percorso abbastanza semplice, avrà un dislivello di mt 115 ed una lunghezza di km 2,3 circa.

Si consiglia:

1. abbigliamento adeguato e naturalmente, scarpe da trekking;

2. guanti;

3. pranzo al sacco.

Sarà, per chi vorrà, anche un modo per iniziare ad affrontare tematiche socio ambientali e dare inizio ad una nuova consapevolezza del territorio.

E’ gradita anche la presenza dei ragazzi, quale futuro della nostra società, e chi vorrà portare con se il proprio Amico a 4 zampe, sarà benvenuto.

Naturalmente, come da normativa di legge, verranno adottate tutte le misure di prevenzione anti – Covid 19.

Le info

346 6713371 Bruno

328 0849678 Paolo

fareverde.fiuggi@gmail.com