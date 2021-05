Integratori alimentari: buoni motivi per usarli e dove comprarli

Utilizzare gli integratori alimentari è un ottimo modo per prendersi cura del proprio corpo e, quindi, dell’efficienza dell’organismo sia a livello fisico che dal punto di vista mentale. Basti pensare agli integratori vitaminici: gli studi scientifici più recenti hanno dimostrato che le vitamine, da tempo riconosciute come sostanze nutritive essenziali per qualunque regime alimentare, ricoprono una funzione fondamentale anche sul piano della medicina preventiva, vista la loro capacità di intervenire sui processi fisiologici da cui scaturiscono processi degenerativi e metabolici. Se somministrati in dosi adeguate, per esempio, l’acido pantotenico e la vitamina C contribuiscono a ridurre il colesterolo nel sangue, e inoltre proteggono il sistema vascolare rispetto ai danni che potrebbero derivare da un eccesso di lipidi all’interno dei liquidi biologici.

Gli integratori di vitamine

Gli integratori che contengono il betacarotene, la vitamina C e la vitamina E, invece, svolgono una preziosa azione antiossidante: queste sostanze naturali, infatti, vantano un potere protettivo molto elevato rispetto ai radicali liberi che, come noto, hanno un ruolo primario nella degenerazione dei tessuti e delle cellule. Per le reazioni metaboliche, dunque, non si può fare a meno delle vitamine, grazie a cui l’organismo può raggiungere il livello di efficienza necessario.

I minerali

Oltre agli integratori di vitamine, poi, ci sono quelli di minerali. È vero che se la nostra dieta fosse variegata e completa non ci sarebbe bisogno di ricorrere a questi prodotti, ma è altrettanto vero che i cibi con cui ci nutriamo al giorno d’oggi non sempre garantiscono gli standard di qualità che sarebbe lecito attendersi, per esempio a causa delle modalità di conservazione o per le tecniche di coltivazione adottate. Il ricorso a sostanze chimiche artificiali finisce, così, per penalizzare l’assorbimento dei micronutrienti da parte del nostro organismo, che quindi ha bisogno di un’integrazione.

Gli omega 3 e gli omega 6

Gli integratori alimentari che contengono omega 3 e omega 6 mettono a disposizione gli acidi grassi naturali indispensabili per l’organismo e per contrastare i trigliceridi e il colesterolo in eccesso. Gli acidi grassi contribuiscono alla formazione, in tutte le cellule umane, della membrana cellulare. Non è un caso che siano chiamati acidi grassi essenziali; il problema è che l’organismo umano non è in grado di sintetizzarli da solo, ed è per questa ragione che serve introdurli con il cibo o, appunto, tramite gli integratori. Secondo le stime, gli acidi grassi vengono assunti in misura inferiore, fino a 100 mg al giorno, al fabbisogno quotidiano del corpo umano.

A che cosa servono gli integratori alimentari

Come il loro nome lascia intuire, gli integratori alimentari garantiscono una integrazione fisiologica, specialmente nel caso in cui non si sia nelle condizioni di poter seguire una dieta sana. Non si tratta di farmaci, ma di prodotti che mettono a disposizione le proprietà benefiche di sostanze naturali che hanno un effetto positivo sulla salute. Deve essere chiaro, ovviamente, che gli integratori non servono a guarire da alcuna malattia: per quello ci sono le medicine.

Dove comprare gli integratori alimentari

Farmaè è l’e-commerce ideale in cui comprare integratori alimentari online in condizioni di massima sicurezza. Questo negozio online viene gestito unicamente da farmacisti; ma Farmaè è anche un’azienda fisica, con vari esercizi distribuiti in Toscana e nel resto d’Italia. I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, con Paypal, con contrassegno o con bonifico bancario. Le spedizioni sono effettuate entro 48 ore dal momento dell’ordine (eccezion fatta per gli ordini inviati il venerdì). Con i prodotti forniti, viene messo a disposizione un documento di acquisto che fa da garanzia. Inoltre, per ogni esigenza è disponibile un numero verde da contattare.

