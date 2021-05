Una specie in via di estinzione, l’esemplare di “testudo hermanni” rinvenuta nel pomeriggio del 9 Maggio da una cittadina nel parco degli acquedotti.

Con grande senso civico la testuggine di sesso maschile ed al quale era già stato dato il nome di Arturo é stata consegnata ai caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia di Roma Capitale, impegnata nell’attività di controllo parchi.

PARCO DEGLI ACQUEDOTTI, TARTARUGA DI TERRA CONSEGNATA ALLA POLIZIA LOCALE

Gli uomini del Dottor Stefano Napoli hanno tempestivamente provveduto a condurre il rettile presso il centro recupero fauna selvatica, non prima di aver consentito alla miriade di bambini che nelle more dell’intervento avevano deciso di farne la loro mascotte, di posare per delle foto ricordo..