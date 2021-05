Aumentano le temperature in tutta Italia e anche sulle province di Roma e Frosinone la primavera sta regalando alcune delle sue giornate migliori. Il copione sembra mantenersi tale anche per le giornate di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021, anche se ci sarà qualche possibile rovescio a guastare un trend che sta vedendo il bel tempo come principale protagonista.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 10 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 14° C; max 27° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 11 maggio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Molto nuvoloso con piogge e temporali

Temperatura prevista: min 17° C; max 25° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 10 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 11° C; max 26° C. Venti: deboli

Martedì 11 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse con pioggia

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli