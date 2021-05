Controlli anti-Covid, oltre un centinaio le irregolarità contestate dalla Polizia Locale nel fine settimana. Chiusure delle principali piazze della movida causa assembramenti e vigilanza rafforzata sul lungomare romano.



Sono oltre un centinaio gli illeciti contestati dalla Polizia Locale nel corso dei controlli svolti in questo fine settimana per verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute collettiva: assembramenti, mancato uso delle mascherine, vendita e consumo irregolare di alcolici le principali irregolarità riscontrate.

In particolare ieri, già a partire dal primo pomeriggio, le pattuglie sono state impegnate in numerosi interventi per contrastare la formazione di assembramenti in diversi quartieri della Capitale: dal Centro Storico, soprattutto nella zona del tridente, ai luoghi tipici della movida come Rione Monti, Ponte Milvio, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, gli agenti hanno dovuto procedere in più occasioni a disperdere i gruppi di persone che tendevano ad affollare le vie.

In alcuni casi, come a piazza Bologna, nelle piazze di Trastevere e nelle principali località di ritrovo San Lorenzo, si sono rese necessarie delle chiusure temporanee, per far defluire i presenti e ripristinare le condizioni di sicurezza.