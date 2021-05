Lazio, l’indice RT torna a salire: possibile nuova zona arancione?

Da lunedì 17 maggio 2021 il Lazio rischia di tornare in zona arancione. A spaventare, questa volta, è l’indice RT che, stando agli ultimi dati, sembra tornato a salire.

Indice RT in risalita: sale anche la paura per la zona arancione

A spaventare è soltanto l’indice RT. Ebbene si, perché stando al monitoraggio fatto costantemente dagli organi competenti, il Lazio è comunque classificata come una regione a “rischio basso”. I tassi di occupazione delle terapie intensive, i posti in area medica e, non per ultimo, i contagi giornalieri, non destano molta preoccupazione e non solo, risulta in calo anche l’incidenza dei casi a sette giorni per 100.000 abitanti diminuita a 114.

Numeri che apparentemente fanno ben sperare, ma c’è un però: l’indice RT. Difatti, quest’ultimo è tornato a salire in maniera preoccupante e, nel giro di pochi giorni, potrebbe arrivare a 1. Attualmente, secondo le stime, è allo 0.91 ma, arrivando a 1, potrebbe far cambiare colore al Lazio (zona arancione).

“Bisogna rivedere il peso del coefficiente RT o presto tutta Italia andrà in arancione nonostante l’incidenza in calo», ha dichiarato a tal proposito giusto due giorni fa l’Assessore Alessio D’Amato.

Non ci resta quindi che aspettare.