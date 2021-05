Brutto episodio di violenza nella zona di Tor Marancia, a Roma, dove hanno sparato ad un uomo di 39 anni. Restano da capire i motivi dell’agguato.

Spari a Tor Marancia

Una vero e proprio agguato è stato fatto nella giornata di ieri, sabato 8 maggio 2021, a Tor Marancia. Due uomini, armati di pistola, si sono presentati a casa di un uomo di 39 anni e, una volta che è stata aperta la porta, uno dei due malviventi gli ha sparato ad un piede.

Dopo l’episodio i due sono subito scappati e la vittima ha raccontato tutto alle Forze dell’Ordine che hanno cominciato ad indagare sul caso. Sono state acquisite anche le telecamere delle attività circostanti all’accaduto per cercare di rintracciare i responsabili.

Da sottolineare come la vittima sia stata poi presa in cura da uno dei nosocomi di Roma. Fortunatamente non è in pericolo di vita.