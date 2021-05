H.11.56 del 07.05.2021 via Collatina

E’ stata diramata la nota di ricerca dalla Centrale Operativa per un’autovettura appena rubata che da localizzazione stava percorrendo le strade della periferia Est della Capitale. Sulle tracce del ladro 3 pattuglie della Sezione Volanti che, in costante contatto radio con l’operatore della Sala riuscivano ad intercettare l’autovettura su via Collatina.

I poliziotti, azionando i dispositivi luminosi e sonori intimavano l’Alt al mezzo, identificando il conducente per un 55enne originario della provincia di Roma, con numerosi precedenti di polizia anche specifici.

Lo stesso ha riferito agli agenti che un suo amico gli aveva dato in prestito la macchina mostrando anche le chiavi. Dagli immediati accertamenti, gli operatori sono risaliti al proprietario che, contattato telefonicamente ha riferito che il mezzo gli era stato rubato, in un momento di distrazione, nelle vicinanze della sua abitazione con le chiavi inserite. Arrestato per furto aggravato, in attesa della direttissima, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura.

H. 15.22 del 07.05.2021 largo dei Falisci

“Uomo in escandescenza…ha tirato un bicchiere di vetro sul volto di un uomo”. Questa la nota che l’operatore della Sala Operativa della Questura ha inviato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale che arrivati sul posto, hanno rintracciato l’aggressore.

Fermato, ha opposto resistenza al controllo. Identificato per un 50enne di origine straniera, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale in attesa della direttissima. La vittima invece è stata accompagnata in codice giallo in ospedale.

H.21.22 del 07.05.2021 via Mario Lizzani

Sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura di Roma gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti per una lite animata tra 2 persone.

Giunti sul posto entrambi hanno aggredito gli agenti, che con non poca difficoltà sono riusciti a fermarli. Identificati per due italiani, di 20 e 33 anni ed entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria accompagnati presso il VI Distretto Casilino in attesa della direttissima. Un poliziotto, accompagnato in ospedale è stato refertato con 7 giorni di prognosi per le contusioni riportate.

Foto di repertorio