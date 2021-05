Il settore pubblica istruzione del comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli, rende noto che sono partite le procedure relative all’ammissione al beneficio delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021, a seguito del finanziamento regionale.

Il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, oppure lo studente, se maggiorenne, può presentare istanza, purché in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare dello studente, non superiore ad € 15.748,78 (per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2021, sia l’attestazione ISEE 2020 scaduta il 31/12/2020 ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021); frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, di un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi).

Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo (All. A) disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.frosinone.it, oppure presso le Segreterie delle Scuole Secondarie di II grado e degli Istituti di Formazione Professionale, oppure presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Piazza VI Dicembre).

L’Ufficio comunale è disponibile a fornire tutte le informazioni che si rendessero necessarie, oltre alla modulistica, ai seguenti recapiti: Alessandro Petricca, 0775/2656261, alessandro.petricca@comune.frosinone.it; Ida Belli, 0775/2656679, ida.belli@comune.frosinone.it. Le domande devono necessariamente, e a pena di esclusione, essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità; documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

Le istanze dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it oppure essere consegnate a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale dell’Ente (Piazza VI Dicembre, Frosinone), tassativamente entro e non oltre le ore 13 di venerdì 4 giugno 2021.

Le domande ritenute ammissibili saranno obbligatoriamente trasmesse alla Direzione Regionale di riferimento che provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali.