No, non c’è nessun open day di vaccinazione organizzato dalla e nella Regione Lazio. In queste ore sta circolando freneticamente un testo e delle immagini che parlano di un presunto giorno in cui sarà possibile vaccinarsi per tutti e questo giorno è sabato 8 maggio, ovvero domani. La smentita è arrivata direttamente dalle Istituzioni interessate, che leggiamo qui sotto:

#Coronavirus: Stanno girando sui social network e su whatsapp false notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione nella Regione Lazio.

Si tratta di una fake news.

Consigliamo agli utenti di attenersi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli account ufficiali istituzionali. #SaluteLazio