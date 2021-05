Alatri protagonista in tv. La città ciociara, nota per la sue ricchezze storico-culturali, sarà protagonista in televisione. Scopriamo insieme quando andrà in onda il servizio su Rai 3 nell’ambito del programma Bellitalia.

Alatri a Bellitalia: la città ciociara protagonista in tv: ecco quando

Sabato 8 maggio 2021, alle ore 11:00, su Rai 3, andrà in onda il programma dedicato alle bellezze nostrane. Stavolta, la trasmissione che rievoca e fa conoscere a tutti le storie e il fascino dei posti italiani è dedicata al Cuore della Ciociaria: Alatri.

Come rivedere la puntata di Bellitalia dell’8 maggio 2021 dedicata ad Alatri

Ricordiamo che qualora non aveste modo di vedere la puntata, potrete recuperarla grazie all’app Raiplay. Bellitalia è la rubrica storica della Rai, dedicata ai beni culturali nazionali.

Conoscete la leggenda legata a Aletrium? La nascita mitica di Alatri