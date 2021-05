Valmontone, Covid: 59 casi positivi nell’ultimo bollettino aggiornato a oggi

La ASL Roma 5 ha comunicato il numero totale dei contagiati residenti nel Comune di Valmontone. A oggi, la situazione nel Comune è di 59 CASI totali di POSITIVI al Covid19. “A tutti i concittadini colpiti dal virus vanno i migliori auguri di pronta guarigione”.

AGGIORNAMENTO COVID: A VALMONTONE I CASI SONO 59

“Si raccomanda di rispettare isolamento e quarantena, per evitare la diffusione del virus” – spiegano dall’Amministrazione Comunale di Valmontone. Dunque, la tendenza anche nella città in provincia di Roma è quella di casi in diminuzione.

Proprio adesso che la regione Lazio è in zona gialla si spera che le persone continuino a seguire le regole e che la vaccinazione continui con gli attuali ritmi al fine di sconfiggere del tutto il virus quanto prima.

Anche se a livello regionale, i dati dell’ultimo bollettino hanno segnato a ieri un leggero aumento dei casi, preventivato dopo la fine delle recenti restrizioni.