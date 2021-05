Vantaggi e benefici nell’acquisto del rasoio elettrico

Quando vi trovate a decidere tra un rasoio elettrico e uno manuale, sicuramente più conveniente, come consumatori vi sentite spesso disorientati da questa particolare scelta.

Ovviamente, come precedentemente detto, i rasoi manuali sono sicuramente più convenienti, come prezzi, ma c’è da sottolineare il fatto che non tutti, la mattina, tra una cosa e un’altra, hanno a disposizione il tempo necessario per applicarsi sul viso la schiuma da barba e radersi.

Ormai passiamo più ore a lavoro che all’interno della nostra abitazione e quindi il tempo necessario per la cura della nostra barba si accorcia sempre più.

Elenchiamo ora, a mio parere, dei validi motivi secondo cui un uomo dovrebbe possedere un rasoio elettrico.

I rasoi elettrici sono più convenienti dei tradizionali rasoi usa e getta

Tutti noi sappiamo che i rasoi elettrici sono costosi e per acquistare un buon rasoio elettrico valido e efficace ci vogliono all’incirca dai 100 ai 300 euro. Ma a lungo andare, se mettiamo in conto tutto l’anno, il rasoio elettrico risulta essere più conveniente rispetto a quello usa e getta.

Questo perché, se fate una stima di tutti i rasoi usa e getta acquistati nel corso di un anno, si arriva a spendere di media intorno ai 200-250 euro. Un rasoio elettrico utilizzato nella maniera corretta e soprattutto tenuto bene, può funzionare anche per 10 anni.

Risulta evidente quindi che il rasoio elettrico, nel lungo periodo, è molto più economico dei rasoi usa e getta.

Il rasoio elettrico è il modo più veloce per essere subito pronti la mattina

Risulta essere il metodo più veloce per sistemare o eliminare definitivamente la barba il mattino in soli 5 minuti, senza l’uso della schiuma da barba. Quindi risulta evidente che il rasoio elettrico vi fa risparmiare parecchio tempo prezioso.

Considerate poi che con i rasoi elettrici moderni è possibile ottenere una rasatura profonda, paragonabile quasi a quella che si può ottenere con i rasoi usa e getta.

Il rasoio elettrico puoi portarlo ovunque

Partiamo dal presupposto che, in caso di viaggio, se utilizzate il rasoio tradizionale dovrete mettere in valigia anche la schiuma da barba, un inutile peso in più.

Il rasoio elettrico è molto più flessibile perché per azionarlo basterà premere un bottone e con una sola ricarica potete radervi svariate volte. Inoltre i modelli più moderni sono muniti del blocco di viaggio, che impedisce agli stessi di accendersi in maniera casuale.

Niente più irritazioni della pelle

Una delle voci più frequenti in circolazione sui rasoi elettrici è che irritano la pelle di chi li utilizza. I rasoi elettrici moderni però sono Wet & Dry proprio per contrastare le irritazioni della pelle. Questo significa che si possono utilizzare sia a secco, sia utilizzando schiume, saponi, gel o creme da barba.

Batteria quasi mai scarica

Una delle principali critiche mosse contro i rasoi elettrici è proprio la durata della loro batteria, perché ovviamente, dovrà sempre essere carica per essere utilizzato. Nessun problema a riguardo perché, ormai, tutti i rasoi elettrici sono dotati della ricarica veloce che con soli 5 minuti attaccati alla corrente garantiscono una perfetta e completa rasatura.

Niente tagli e graffi sulla pelle

I rasoi elettrici, grazie ai loro particolari meccanismi, garantiscono una rasatura senza tagli o graffi sulla pelle, al contrario invece dei tradizionali rasoi che possono provocare tagli e escoriazioni della pelle.

Conclusione

La convenienza, la sicurezza, la flessibilità e la velocità rendono il rasoio elettrico imbattibile e la scelta più ideale per un consumatore. Provare per credere.