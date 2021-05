Il Sindaco Michel Barbet ha partecipato al tavolo di lavoro, organizzato dall’Assessore Regionale Claudio Di Berardino, in merito alla questione dei lavoratori Coop.

Le parole di Michel Barbet, Sindaco di Guidonia

“Poco fa ho partecipato al tavolo di lavoro in merito alla situazione dei lavoratori Coop del Centro Commerciale Tiburtino, organizzato dall’Assessore Regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti della Coop, i sindacati ed i lavoratori”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Allo stato attuale non c’è stata ancora una comunicazione ufficiale da Coop rispetto al possibile passaggio a Conad- prosegue il Primo Cittadino- e, quindi, su suggerimento dell’Assessore al Lavoro, che ho accolto e condiviso, abbiamo invitato l’azienda ed i sindacati ad indire un tavolo informativo tra le parti per dirimere nel dettaglio la questione per dare certezza e tranquillità ai lavoratori”

“Come Sindaco ho preso l’impegno e lo sto portando avanti di seguire questa vicenda in modo da arrivare ad una conclusione positiva della stessa- conclude Barbet- chiaramente l’Amministrazione Pubblica non può e non deve intervenire in trattative private, tuttavia l’attenzione è massima sia per quanto concerne la questione economica del comparto commerciale che per i risvolti sociali sui lavoratori attualmente impiegati nell’ipermercato”.