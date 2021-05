Cave, furto nella sede della Protezione Civile: la comunità insorge

E’ avvenuto presumibilmente nella giornata di ieri un furto alla sede operativa della Protezione civile di Cave . I volontari stessi lo hanno definito un “atto vile” e hanno espresso così il loro rammarico:

Cave, furto nella sede della Protezione Civile

“Non abbiamo parole per condannare il gesto di chi, presumiamo oggi nelle prime ore del pomeriggio, entrando nella nostra sede operativa sita in Cave, ed approfittando del fatto che non c’era nessuno, ha spaccato il vetro della cucina campo, portando via oggetti da lavoro al suo interno, creando anche un gran subbuglio nel piazzale antistante. Subire un furto è un’esperienza d’ impatto molto forte in quanto, ci si sente violati negli spazi che ci appartengono e per un’ associazione di volontariato ancor di più, perché le conseguenze ricadono su tutta la Comunità”.

Un gesto deprecabile che abbiamo voluto condividere con voi tutti, come monito per chi compie azioni come queste. Le associazioni di volontariato ” fanno del bene alla comunità” ed in teoria tutti dovrebbero difenderle e non depredarle.

Speriamo che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili.

La protezione civile di Cave ha raccolto la solidarietà di molti cittadini, ma anche dell’Amministrazione, che ha così commentato il furto:

“Alla stupidità non c’è mai fine. Ma con quale coraggio si può compiere quanto hanno subito i nostri volontari della Protezione Civile, una realtà preziosa della nostra città che quotidianamente offre presenza e assistenza con professionalità al servizio della comunità.

A loro, tutto il nostro sostegno e solidarietà”.

Insomma, una brutta vicenda quella avvenuta ieri a Cave. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità da parte delle indagini delle forze dell’Ordine locali. Voi cosa ne pensate di quanto successo?