Un 27enne italiano, ricercato per violenza sessuale e rapina, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Roma Termini.

Ricercato per violenza sessuale e rapina. Ecco cosa ha provato a fare alla stazione Termini

Nel corso dei servizi di vigilanza presso i varchi di accesso ai binari della stazione ferroviaria, i poliziotti hanno notato il giovane che temporeggiava nell’avvicinarsi al varco, nel tentativo di eludere il controllo.

Sottoposto ad accertamenti, il 27enne è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Avellino dovendo scontare 3 anni di carcere. Dopo l’arresto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

