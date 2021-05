Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza, da parte dei Carabinieri di Ostia, che nella giornata di ieri, hanno denunciato 6 persone: 4 per rapina in concorso e 2 per tentata rapina.

I fatti

Nei fatti, ieri sera, nel corso di un normale servizio di controllo, una pattuglia dei Carabinieri di Ostia è stata allertata a seguito di una segnalazione per rapina in località Acilia. Accorsi prontamente sul posto, i Carabinieri hanno trovato uno straniero che, ancora stordito dalle pesanti percosse ricevute, ha riferito di essere stato aggredito in una vicina strada da quattro uomini che, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli avevano sottratto il portafoglio contenente 200 euro circa e si erano dati alla fuga.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei Carabinieri che hanno dapprima affidato la vittima alle cure del personale sanitario dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia per le ferite alla faccia e al torace e poi, in poco meno di un’ora, sono riusciti a riconoscere le quattro persone, corrispondenti alla descrizione della vittima, all’interno della stazione metropolitana di Acilia. I rapinatori prontamente bloccati ed accompagnati in caserma, tutti romani e con precedenti penali, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

Il secondo evento delittuoso si è consumato ad Ostia dove il titolare di un fioraio è stato aggredito all’interno del proprio negozio da due uomini a scopo di rapina. I malviventi, dopo essersi introdotti nell’esercizio commerciale, hanno puntato un oggetto appuntito alla schiena del commerciante e gli hanno intimato di consegnargli l’intero incasso. A seguito dell’inaspettata reazione del negoziante ne è nata una colluttazione che ha costretto i delinquenti alla repentina fuga senza l’agognato bottino.

Grazie all’immediata attività di indagine i Carabinieri, con la descrizione somatica fornita da alcuni testimoni, sono riusciti a riconoscere in pochi minuti i rapinatori, 2 giovani incensurati di cittadinanza romena e dimoranti a Ostia, e denunciarli all’Autorità giudiziaria per tentata rapina e di lesioni personali.

Foto di repertorio