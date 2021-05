Municipio VII. “Strade dissestate e spazi verdi in condizioni pietose”: la denuncia di FdI

Di seguito, il comunicato di denuncia di FdI sulle condizioni in cui versano le aree del Municipio VII.

La nota di FdI

“Roma , la rivoluzione del Movimento 5 Stelle, oggi la Revoluzione del Minisindaco Lozzi. Proprio cosi, anni di amministrazione grillina e di amministrazione del Presidente Lozzi, municipio VII.

La cosa non cambia, l’incompetenza di gestione del territorio è evidente a tutti, strade sporche, contenitori raccolta carte e rifiuti stracolmi. Strade dissestate con dossi e buche ovunque, caditoie ostruite. Il municipio VII che realizza campetti polivalenti e poi lascia la manutenzione ordinaria senza fondi, come nel caso di Via del Ponte delle Sette Miglia.

Anche il verde in condizioni disastrose. Si pensava che almeno con le nuove assunzioni dei giardinieri del comune di Roma si potesse dare un taglio a quelle che erano i veri e propri disservizi nella capitale, ma così non è: il caso del verde pubblico colpisce anche la Romanina e precisamente via Leopoldo Micucci, un intero marciapiede e segnaletica stradale invasi dalla vegetazione, ostacolando il transito pedonale, impossibile il transito delle persone con disabilità con sedia a rotelle o dei passeggini.

La strada di proprietà Roma Capitale ma di gestione Municipio VII, lo stesso municipio della Presidente Lozzi che con la sua lista civica sarà candidata a Sindaco di Roma. Queste sono le premesse. L’incuria che da troppo tempo riguarda i quadranti del municipio VII ancora non si risolve.

Emanuele Falcetti Circolo Fdi Tuscolano, Lavinia Mennuni, Consigliere comunale FdI.”