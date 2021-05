Una consegna decisamente infelice quella di un pusher 33enne originario di Sezze avvenuta ieri, 5 maggio 2021, in Via Nomentana.

La vicenda

E’ successo nel pomeriggio di ieri di fronte ad una banca tra via Nomentana e via Trissino. Un ispettore di polizia del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvicinato da un uomo, con indosso una tuta rossa, che lo ha dapprima salutato e poi gli ha consegnato una busta di colore blu contenente un involucro in cellophane termosaldato.

Immediatamente il poliziotto ha capito che qualcosa non quadrava e il pusher si è reso subito conto che aveva sbagliato destinatario. Ma per N.L a quel punto non è stato più possibile scappare ed è scattato il controllo. All’interno dell’involucro gli agenti hanno trovato 1 kg. e 133 gr. di hashish, nella sua abitazione altri 32 gr. di hashish.

Per N.L., originario di Sezze, sono scattate le manette.

Proseguono le ricerche degli investigatori sul reale destinatario del pacco.

