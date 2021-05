Lazio. Al via le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per persone con malattie rare

Da ieri, 5 maggio 2021, le prenotazioni per il vaccino anti-Covid sono estese ai codici esenzione per malattie rare.

Lazio, al via prenotazioni vaccinazioni anti-Covid per le malattie rare

A rendere nota la comunicazione, il portale della Regione Lazio:

“Dal 5 maggio la prenotazione online è garantita anche per i titolari di codice esenzione per malattia rara elencati in TABELLA, sempre per i nati dal 1962 al 2003.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio.

Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.

La prenotazione online sarà attiva sul sito salutelazio.it”, è quanto scritto dalla Regione Lazio.

Foto presa dalla pagina Facebook della Regione Lazio