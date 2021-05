Conclusosi con successo l’iter vaccinale a ospiti e operatori, la RSA “Aurora Hospital” di Colleferro – gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e completamente Covid free da molti mesi – si preoccupa adesso di somministrare un’altra medicina preziosa: l’affetto e la vicinanza emotiva di cui hanno bisogno i nonni che da oltre un anno sono costretti a vivere come reclusi.

“Nuovi” incontri nella RSA di Colleferro

Fin dallo scorso marzo gli ospiti e i loro parenti possono infatti incontrarsi all’esterno oppure in un locale interno appositamente allestito, disponendosi ai lati opposti di un tavolo. Le visite avvengono su appuntamento, durano all’incirca mezz’ora e sono autorizzate dal direttore sanitario nel pieno rispetto delle linee guida emanate dalla Regione.

Al visitatore, che deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea e compilare l’apposita scheda pre-triage, vengono forniti i necessari dispositivi di protezione individuale. Eventuali piccoli regali vengono fatti depositare in una stanza e consegnati solo dopo la loro sanificazione mentre i doni in alimenti vengono accettati solo se preconfezionati. Laddove i familiari siano impossibilitati a recarsi in struttura, è possibile effettuare l’incontro in videochiamata, grazie alla pronta disponibilità di tutti i terapisti che giornalmente curano tali attività.

«Sono ripresi anche gli ingressi di nuovi ospiti: le famiglie stanno finalmente comprendendo come la nostra RSA sia ormai un luogo sicuro e protetto, anche grazie all’avvenuta campagna vaccinale di inizio anno» commenta il direttore Paolo Trionfera. Il nuovo residente – che viene sottoposto dalla RSA a un tampone molecolare – viene collocato per un periodo di isolamento precauzionale di due settimane in una camera singola con bagno, adiacente a una zona filtro di vestizione/svestizione per il personale (buffer zone). Superata questa fase può finalmente integrarsi con tutti gli altri ospiti della struttura, beninteso dopo essersi sottoposto a un nuovo tampone nasofaringeo di controllo.