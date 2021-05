Covid Lazio, Roma, province. Bollettino oggi, 17 maggio 2021

“Oggi su 10545 tamponi molecolari nel Lazio (-643) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 15mila test, si registrano 388 nuovi casi positivi (-189), 17 decessi (+3), 1054 guariti, 1563 ricoverati (+15), 235 le terapie intensive (-1). diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano ricoveri e decessi. il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6%. i casi a roma citta’ sono a quota 211. dato piu’ basso di contagi da oltre 7 mesi nella regione lazio. Dalle 24 di oggi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di età 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale SaluteLazio. Vaccini per maturandi 1 2 e 3 giugno. le modalita’ operative saranno rese note nei prossimi giorni. Prossimo open day over 40 sabato e domenica 22/23 maggio.

Asl Roma 1: sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. si registrano 3 decessi;

Asl Roma 2: sono 82 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 5 decessi;

Asl Roma 3: sono 34 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; Si registrano 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; Si registrano 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 4 decessi;

Asl roma 6: sono 32 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 1 decesso.

Nelle province si registrano 74 casi e 2 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 48 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.