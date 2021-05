Covid Lazio, Roma, province. Bollettino oggi, 14 maggio 2021

“oggi su quasi 16mila tamponi molecolari nel lazio (+1238) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 i decessi (-11), 1100 i guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a roma citta’ sono a quota 387.

domani parte hub vaccinale della multiutility acea. Fara’ parte dell’open day e della rete di hub vaccinali. Un ringraziamento all’acea per la disponibilita’. dalla mezzanotte di oggi sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969).

open day astrazeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale. Grande successo per primo open day, sold out in poche ore. Iniziativa da ripetere al piu’ presto con piu’ dosi.

nel lazio superate 2,5 mln dosi somministrate. Il 35% di prime dosi sull’intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi.

asl roma 1: sono 128 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 3 decessi;

asl roma 2: sono 197 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 3 decessi;

asl roma 3: sono 62 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 1 decesso

asl roma 4: sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi

asl roma 5: sono 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi;

asl roma 6: sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 3 decessi.

nelle province si registrano 138 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella asl di latina sono 61 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di frosinone si registrano 51 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella asl di viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di rieti si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.