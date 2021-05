Gli agenti del commissariato Celio, del IX Distretto Esposizione e del commissariato Spinaceto, intervenuti in Via Macedonio Melloni per un furto in atto all’interno di un’abitazione, hanno sorpreso M.S. e D.C., entrambi romani rispettivamente di 21 e 22 anni, nel bagno dell’appartamento scassinato con in mano ancora il piede di porco, usato per forzare la finestra dalla quale si erano introdotti, e diversi gioielli nelle tasche.

I due sono finiti in manette. Il tentativo di furto è avvenuto alle 21:30 di ieri, 4 maggio 2021, proprio poco prima dell’orario di coprifuoco.