Si sarebbe dovuto presentare in udienza presso il Tribunale di Roma, l’uomo finito in manette grazie ai poliziotti del X Distretto “Lido di Roma”.

Cosa è successo a Ostia

R.P., 41enne romano, dopo aver tagliato il braccialetto elettronico che gli era stato applicato in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, anziché andare in Tribunale si è nascosto per tutta la mattina in un garage e nel pomeriggio è entrato in supermercato, in evidente stato di alterazione, ed ha danneggiato alcune confezioni in vetro di generi alimentari pronunciando frasi prive di senso. L’episodio è avvenuto intorno alle 16:40 di ieri, 4 maggio 2021, a Ostia.

Quando gli agenti del X Distretto, diretto da Antonino Mendolìa, sono arrivati hanno accompagnato l’uomo nei loro uffici e, terminati gli atti di rito, lo hanno arrestato per evasione.