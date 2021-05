Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, hanno arrestato O.M., nigeriano di 33 anni, in quanto sorpreso a rubare cavi elettrici, contenenti rame, per un peso complessivo di circa 25 chili, dall’ex sede di una casa automobilistica. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in zona Casilina, a Roma.

Intorno alle 16:00, infatti, il 33enne è stato notato dalla Polizia in Piazzale Van Gogh.